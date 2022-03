Leite é recebido como candidato ao Planalto nos EUA

Em quatro dias de uma intensa agenda nos Estados Unidos, por Nova York e Washington, o governador Eduardo Leite, tratou de uma série de assuntos - atração de investidores, troca de experiências em concessões, segurança, busca de parcerias para área de tecnologia e educação, negociação de empréstimo para o Rio Grande do Sul, visita a empresas e universidades, além de ministrar palestras e participar de debates em diferentes entidades.

Embora tenham sido pautas distintas a cada encontro, um tema foi onipresente durante todo o roteiro: a possível candidatura do governador gaúcho ao Planalto. Além de questionamentos sobre a situação atual do Brasil, também se viu por parte de investidores internacionais, grandes bancos, corporações e acadêmicos um entusiasmo com uma eventual candidatura do tucano.

Nas apresentações sobre sua gestão, Leite mostrou o enfrentamento da pandemia no Estado, o pacote de privatizações e concessões, as reformas administrativa e da Previdência, o superávit nas contas públicas em 2021 além da projeção de mais de R$ 5 bilhões em investimentos com recursos.

Apesar de ainda não confirmar se será ou não candidato à presidência da República, diz que quer contribuir para uma candidatura de terceira via. A tese foi repetida de forma mais enfática, inclusive com análises de viabilidade eleitoral e projetos de governo para o Brasil nesta quinta-feira, em falas no Atlantic Council e na George Washington University.