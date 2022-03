Dívidas dos inadimplentes da Região Sul supera R$ 40 bilhões

O valor das dívidas dos moradores da Região Sul do Brasil já supera os R$ 40 bilhões - em todo País, a soma é de cerca de R$ 260 bilhões. Os dados foram apresentados ontem pela Serasa, que no início do mês iniciou um Feirão Limpa Nome emergencial.

O Rio Grande do Sul tem 3,1 milhões de inadimplentes, com dívidas de cerca de R$ 13,4 bilhões, um aumento de 6,25% na comparação entre janeiro deste ano e o mesmo mês de 2021. As principais delas são com bancos/cartão (32,2%), Utilities (16,9%) e Serviços (14,1%). Porto Alegre tem 468.903 inadimplentes, totalizando quase R$ 2,5 bilhões em dívidas. O Amazonas é o estado mais inadimplente do Brasil, com mais de 50% da população adulta com dívidas.

O Brasil está próximo da marca de 65 milhões de inadimplentes, similar a vivida no pico da pandemia da Covid-19, em abril de 2020. O cenário conjuntural preocupa. A começar pela inflação causada, principalmente, pela alta dos combustíveis, habitação e alimentação, o que eleva o custo de vida. As taxas de desemprego tiveram leve queda, mas, ainda assim, são 12 milhões de brasileiros desempregados. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo, 10,75%, e uma renda média caindo, o que leva ao endividamento. Para completar, estamos em ano eleitoral e ainda tem os impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia.

Isso tudo levou a Serasa a anunciar o feirão emergencial, já que o tradicional acontece em novembro. Até o dia 31 de março, a Serasa usará a parceria que mantém com mais de 100 empresas para possibilitar negociações com descontos que podem chegar a até 99% do valor total da dívida.

No total, mais de 33 milhões de dívidas poderão ser negociadas, sendo que mais de 20 milhões dos débitos poderão ser negociados por até R$ 100,00 e mais de 15 milhões poderão ser quitados com apenas R$ 50,00.

As ofertas são de bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros segmentos e estarão disponíveis especialmente nos canais digitais da empresa, onde a negociação dos débitos pode ser realizada em até três minutos.

Preocupada com as fraudes, a Serasa destaca os pontos de contato oficias para quitar as dívidas, o que pode ser feito pelo site www.feiraolimpanome.com.br, pelo aplicativo Serasa no Google Play e App Store pelo telefone 0800.591.1222e WhatsApp 11.99575-2096.