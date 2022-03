Rio Grande do Sul registra mais de 17 mil novas vagas formais em janeiro

O Rio Grande do Sul registrou 17.064 novas vagas formais de emprego no último mês de janeiro. A informação está presente no balanço do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta quinta-feira (10).

“No mês de janeiro tivemos mais de 17 mil novas vagas de emprego no Rio Grande do Sul, o que demonstra a consolidação da recuperação econômica do Estado, mesmo que ainda tenhamos alguns efeitos negativos na economia, como a pandemia e a estiagem. Ainda assim, apresentamos saldo positivo na geração de empregos”, destaca o Secretário Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, Ronaldo Nogueira.

o saldo havia sido negativo O resultado das novas vagas criadas em janeiro se deu em razão da diferença entre as 118.620 contratações e as 101.556 demissões que ocorreram no Rio Grande do Sul no período. Em dezembro de 2021, último mês analisado antes dos resultados divulgados nesta quinta-feira,, com aproximadamente 18 mil demissões a mais do que contratações realizadas.

“O mês de dezembro normalmente encerra ciclos e algumas demissões ocorrem, principalmente de serviços temporários. Então vemos que aquilo que se perdeu, recuperamos no mês seguinte. Em janeiro o Rio Grande do Sul foi o quarto estado que mais gerou novas vagas de trabalho no Brasil”, reforça o secretário.

Ainda de acordo com o Novo Caged, o setor da indústria foi o que mais abriu novas vagas de emprego no mês de janeiro de 2022 no Rio Grande do Sul, com um saldo positivo de 7.848 contratações. Em segundo lugar vem a agropecuária, com 6.272, e em terceiro o setor de serviços, com 5.341. Por outro lado, o comércio finalizou o primeiro mês de 2022 com um saldo negativo de 2.683 vagas.