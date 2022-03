RS tem saldo de criação de 17.064 empregos formais em janeiro

O Rio Grande do Sul fechou o mês de janeiro com a geração de 17.064 empregos formais, resultado da diferença de 118.620 admissões e 101.556 desligamentos no primeiro mês do ano. As informações são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged) apresentado nesta quinta-feira (10) pelo Ministério da Economia.

O resultado de janeiro representa uma variação positiva de 0,67% em relação a dezembro, quando houve a perda de 18.644 empregos no Estado. Em 12 meses, segundo o Caged, houve a criação de 132.000 empregos formais no Rio Grande do Sul, resultado da diferença de 1.309.610 admissões e 1.177.610 desligamentos no período.

Os municípios gaúchos que mais geraram empregos formais em janeiro foram Vacaria (5.309 postos de trabalho), Porto Alegre (1.217), Bom Jesus (902), Santa Cruz do Sul (827) e Venâncio Aires (798). Já as cidades que mais registraram perdas de vagas foram São Leopoldo (-730), Morro Redondo (-394), Pelotas (-153), Gramado (-127) e Viamão (-111).