Aceno para paz na Ucrânia derruba petróleo

O petróleo fechou em forte queda nesta quarta-feira, após altas robustas da sessão desta terça-feira. O foco continuou sendo a guerra na Ucrânia, em meio a um cessar-fogo para evacuação de civis e com acenos de autoridades pela solução do conflito. Além disso, investidores acompanharam a liberação emergencial de estoques do óleo e dados semanais do Departamento de Energia (DoE) norte-americano.

A Ucrânia tem manifestado nos últimos dias disposição de discutir estatuto de neutralidade para o país. Nesta quarta-feira, o vice-chefe de gabinete do presidente ucraniano, Ihor Zhokva, afirmou que a Ucrânia está disposta a discutir neutralidade em relação à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Já a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zakharova, disse que seu país não pretende ocupar o vizinho nem derrubar o governo ucraniano.

O tom mais moderado de ambas as partes foi interpretado pelo mercado como indicação de que a guerra começa a frear a determinação dos envolvidos, inclinando-os à mesa de negociação de forma mais efetiva do que a observada nas três primeiras rodadas de conversa. Assim, no meio da tarde, o petróleo passou a mostrar correção acima de 12% na sessão, com o relato de que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, estaria pronto a fazer concessões à Rússia por solução do conflito.

"Concessões podem ser feitas, mas não devem ser a traição do meu país. E o outro lado também deve estar preparado para se comprometer - é por isso que são chamadas de concessões. Esta é a única maneira de sair desta situação. Ainda não podemos falar sobre os detalhes. Ainda não tivemos contato direto entre os presidentes. Somente após as conversas diretas entre os dois presidentes podemos acabar com essa guerra", disse Zelensky, em entrevista ao jornal alemão Bild.

Dessa forma, na New York Mercantile Exchange (Nymex), o barril do petróleo WTI com entrega prevista para abril fechou em queda de 12,12% (US$ 15,00), a US$ 108,70. Enquanto o do Brent para maio perdeu 13,16% (US$ 16,84) na Intercontinental Exchange (ICE), a US$ 111,14.

Os acenos de paz melhoraram o humor global com ganhos que se aproximaram de 8% nesta quarta-feira em Frankfurt (DAX), que fechou na máxima da sessão assim como Londres ( 3,25%) e Paris ( 7,13%). Em Nova York, destaque para o Nasdaq ( 3,59%), enquanto em São Paulo o Ibovespa teve alta de 2,43%, a 113.900 pontos, vindo de quatro perdas seguidas.

Já o dólar à vista recuou 0,84%, a R$ 5,0106 - menor nível desde 30 de junho do ano passado.

A forte recuperação nos grandes bancos, com ganhos entre 4,98% (Itaú PN) e 8,79% (Unit do Santander), levou o Ibovespa a renovar máximas do dia à tarde, mais do que compensando o desempenho negativo das gigantes das commodities (ao final misto para Petrobras, ON -0,03%, PN 0,31%), especialmente Vale (ON -2,64%). Na ponta do Ibovespa, ganhos de dois dígitos para CVC ( 16,97%), Natura ( 16,25%), Banco Inter ( 15,18%), Gol ( 12,09%), MRV ( 10,91%) e Qualicorp ( 10,20%). No lado oposto, commodities, com PetroRio (-6,44%), 3R Petroleum (-4,35%) e Vale (ON -2,64%), além de Bradespar (-1,90%).