10º Fórum Internacional de Gestão Ambiental acontece nos dias 24 e 25 de março

A Associação Riograndense de Imprensa (ARI) promove, nos dias 24 e 25 de março, o 10º Fórum Internacional de Gestão Ambiental (Figa). O evento, que acontece no Auditório Alceu Collares da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), na Marcílio Dias, 574, em Porto Alegre, tem o objetivo de debater as causas e consequências das mudanças climáticas e aprofundar reflexões sobre alternativas para amenizar os efeitos destas alterações no clima e na natureza.