Corecon-RS promove ações para valorização dos economistas

A valorização do economista e as inúmeras contribuições que a classe pode trazer para o desenvolvimento da sociedade, como um todo, está entre as principais ações da atual gestão do Conselho Regional de Economia do RS (Corecon-RS). De acordo com o presidente do Corecon-RS, Mário de Lima, a entidade já vem trabalhando para destacar a sua imagem e em paralelo fortalecer o papel do economista.

O presidente do Corecon-RS, acompanhado pelo vice-presidente da entidade, Aristóteles da Rosa Galvão e o economista e conselheiro Darcy Francisco Carvalho dos Santos, estiveram em visita na sede do Jornal do Comércio. Na oportunidade, os dirigentes foram recebidos pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Tumelero.

Segundo o vice-presidente do Corecon-RS, a entidade reforça a importância da profissão do economista, principalmente, com a pandemia da Covid-19. O dirigente destaca que o economista pode levar o esclarecimento à população sobre a realidade dos fatos. Lima, por sua vez, fala de atuações de economistas em áreas diversas e que as pessoas nem imaginam. “Nós temos economista com doutorado atuando, inclusive, na área cultural, no mercado de arte”, cita.

Lima informa que, neste ano, o Corecon-RS vai realizar, como fez em 2018, na Pontifícia Universidade Católica (Pucrs), um evento com o objetivo de ouvir as propostas dos candidatos a governador do Rio Grande do Sul e saber sobre as suas pautas e planos de meta para Estado. Essa atividade ainda não tem uma data definida para ocorrer.