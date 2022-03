Cesta básica em Porto Alegre tem alta de 3,40% em fevereiro, segundo Dieese

O valor total da cesta básica ficou 3,40% mais caro em Porto Alegre na comparação de janeiro com o mês de fevereiro deste ano, e chegou a R$ 695,91, informa o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O aumento do último mês deixou a alta do primeiro bimestre do ano acumulada em pouco mais de 1,9%, e dos últimos 12 meses em aproximadamente 10%.

Dos 13 produtos que compõem o conjunto de gêneros alimentícios essenciais previstos na cesta, 12 ficaram mais caros: batata (29,23%), feijão (6,66%), tomate (6,36%), café (4,86%), leite (2,66%), carne (2,32%), manteiga (1,90%), pão (1,86%), farinha de trigo (1,62%), óleo de soja (0,56%), arroz (0,48%) e açúcar (0,45%). O único item que caiu de preço foi a banana (-1,21%).

Nos primeiros dois meses do ano na Capital, a cesta já acumula alta de 1,91%. Dos 13 produtos listados, 10 registraram alta, sendo as maiores variações tendo sido verificadas na batata (23,53%), na banana (12,04%) e no café (9,77%). Por outro lado, três itens registraram queda: o tomate (-12,00%), o arroz (-2,34%) e a manteiga (-2,33%).

Nos últimos 12 meses, a cesta básica registrou alta de 10,00%, e 10 itens tiveram aumento de preços. Os maiores crescimentos verificados neste período foram no café (64,70%), no açúcar (49,17%), no tomate (16,91%), na farinha de trigo (15,75%) e na carne (15,53%). O arroz (-25,93%), a banana (-11,75%) e a batata (-6,67%) são produtos que ficaram mais baratos.