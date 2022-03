Produção de veículos cai 15,8% em fevereiro, diz Anfavea

A produção das montadoras recuou 15,8% em fevereiro contra igual mês do ano passado. Entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus, 165,9 mil unidades foram produzidas no Brasil durante o mês passado, conforme balanço divulgado nesta terça-feira (8) pela Anfavea, a associação que representa a indústria nacional de veículos. Houve crescimento de 14,1% frente ao volume de janeiro, quando o resultado foi comprometido tanto pelas férias coletivas de diversas fábricas após a corrida de produção no fim de 2021 quanto pelo avanço do absenteísmo motivado por contaminações, ou suspeitas de contaminações, da variante Ômicron. A reação não foi suficiente, porém, para evitar a queda de 21,7% da produção no acumulado dos dois primeiros meses de 2022. Os 311,4 mil veículos montados entre janeiro e fevereiro correspondem ao volume mais baixo no primeiro bimestre em seis anos. Fora a persistente irregularidade no abastecimento de componentes eletrônicos, responsável ainda por paradas de produção, o setor sente agora a demanda perder força em meio ao contexto de aumento de preços, financiamentos mais caros e menor disponibilidade de renda dos consumidores. Vendas As vendas de veículos em fevereiro, um total de 129,3 mil unidades, ficaram 22,8% abaixo do número apurado um ano antes. Frente a janeiro, subiram 2,2%. Mesmo assim, com 255,8 mil veículos licenciados, o menor volume entre períodos equivalentes desde 2005, o primeiro bimestre terminou com queda de 24,4%. Por conta dos gargalos de produção, ainda persistem as listas de espera nas concessionárias, a depender dos modelos desejados pelos consumidores. Porém, o consumo dos últimos dois meses foi, em geral, inferior até mesmo à restrita oferta de veículos. As montadoras já não encontram comprador para tudo o que produzem com a mesma facilidade do ano passado. Exportações Do lado das exportações, que têm a Argentina como principal destino, o balanço segue positivo, com crescimento de 25,4% em fevereiro em relação ao mesmo mês do ano passado. Frente a janeiro, os embarques, de 41,4 mil veículos, subiram 49,6%, o que leva o total no primeiro bimestre para 69,2 mil unidades, 17,3% acima dos dois primeiros meses de 2021. Emprego O balanço da Anfavea mostra ainda que as montadoras de veículos terminaram fevereiro com estabilidade no emprego (fechamento de apenas cinco vagas), ocupando no fim do mês 101,3 mil pessoas.

Agência Estado

Estoque chega a 120,1 mil veículos, suficiente para 27 dias de venda

Diante da redução do consumo, os estoques de veículos subiram no mês passado para 120,1 mil unidades mesmo com a produção das montadoras ainda prejudicada por restrições no fornecimento de componentes eletrônicos.

Segundo apresentação da Anfavea, a associação que representa a indústria nacional de veículos, os estoques nos pátios de concessionárias e fábricas tiveram acréscimo de 5,7 mil unidades em fevereiro.

O total é suficiente para 27 dias de venda, se considerado o ritmo do mercado no mês passado.

No fim de janeiro, o total de veículos em estoque somava 114,4 mil unidades, o que cobria 26 dias de venda.

Anfavea lista commodities e chips entre preocupações com guerra

A direção da Anfavea, entidade que representa as montadoras, usou parte da apresentação dos resultados do mês passado para elencar potenciais impactos da guerra na Ucrânia na indústria automotiva. Ponderando que os efeitos ainda são incertos e dependem da duração do conflito, a associação considera ser ainda cedo para estimar o impacto da crise no leste europeu, de modo que decidiu não alterar, por ora, as previsões que apontam a um crescimento de 9,4% da produção de veículos neste ano.



O presidente da Anfavea, Luiz Carlos Moraes, admitiu, no entanto, que há preocupações compartilhadas entre as empresas do setor, sendo a primeira delas a escalada das cotações das commodities.



Ao citar o aumento nos últimos dias dos preços de produtos como petróleo, gás natural, aço, alumínio, níquel, trigo, milho e fertilizantes, o executivo lembrou que a disparada nas matérias-primas tem reflexos diretos e indiretos no custo de produção não apenas da indústria de veículos, mas também do agronegócio. Estão no campo grandes clientes das montadoras de caminhões e dos fabricantes de tratores agrícolas, também associados à Anfavea.



Em relação ao risco de piora no quadro de já grave escassez no suprimento de semicondutores, causa do maior gargalo de produção das fábricas de carros, a mensagem é de que as montadoras ainda tentam entender quais são os potenciais estragos de possíveis novas restrições com o corte no fornecimento por Rússia e Ucrânia de paládio e gás neônio. São dois insumos essenciais no processo de fabricação de chips.



Os desarranjos produzidos pelo conflito na logística podem gerar, acrescentou Moraes, atrasos no transporte de mercadorias, ao mesmo tempo em que colocam mais pressão sobre os valores de fretes aéreos e marítimos.



O presidente da Anfavea considerou que a pressão inflacionária é certa, tendo, como consequência, a elevação de juros, o que contribui para esfriar a atividade da economia global.



Ele pontuou que o Banco Central (BC) terá que saber calibrar bem o aumento da taxa básica de juros, a Selic, para não comprometer o crescimento econômico. "Se errarem a dosagem, podemos ter um desastre no PIB Produto Interno Bruto neste ano", declarou o presidente da Anfavea.

