RS lança programa para capacitar e incentivar a inserção feminina no mercado de trabalho

Para marcar o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta terça-feira (8), o governo do Estado lançou o programa Mulheres Empreendedoras, que vai ofertar cursos gratuitos de qualificação para 1,4 mil mulheres, em todo o Estado. O projeto busca fornecer ferramentas para incentivar o empreendedorismo feminino, por meio da elaboração e desenvolvimento de planos de negócios, ideias, projetos e empreendimentos sociais, tradicionais e culturais.

Conduzido pela Secretaria da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, o projeto pretende ajudar a inserir mais mulheres no mercado de trabalho, por meio da capacitação para geração de emprego e renda. Serão 1.680 horas de qualificação, que permitirão a criação de novos negócios, identificação de oportunidades e constituição de equipes voltadas a novos modelos e oportunidades de negócio. Ao longo das capacitações, as mulheres também receberão consultorias individuais para unir teoria e prática, e, após o término dos cursos, terão 180 dias de acompanhamento de seus projetos de negócio.

“O projeto que lançamos vai qualificar mulheres para a geração de emprego e renda. A capacitação é um importante passo para a inserção feminina no mercado de trabalho", afirmou o governador em exercício Ranolfo Vieira Júnior.

Ranolfo disse que ações de incentivo à remuneração feminina também são importantes no enfrentamento à violência de gênero. Fotos: Rodrigo Ziebell / Ascom GVG/Divulgação/JC

Segundo ele, ações nesse sentido, de incentivo à remuneração das mulheres, são importantes também para o enfrentamento à violência. “Iniciativas como este programa são fundamentais como redes de acolhimento às mulheres, que muitas vezes dependem financeiramente de seus agressores”, disse.

O programa já inicia com todas as vagas preenchidas e teve, na solenidade, o encaminhamento de uma segunda fase autorizada pelo Executivo, permitindo a abertura de nova turma.

Secretária da Igualdade, Cidadania, Direitos Humanos e Assistência Social, Regina Becker reforçou a importância de investir na qualificação feminina. “O programa Mulheres Empreendedoras potencializa a reconhecida capacidade organizativa e solidária das mulheres, para que possam conquistar a sua autonomia financeira”, disse.

Regina também destacou a relevância da data, em meio ao contexto mundial atual. “Neste 8 de março, dia que marca a luta das mulheres, estamos novamente vivenciando uma guerra. As mulheres não compactuam com a lógica masculina destrutiva, amparada no poderio militar, produto da ganância de líderes mundiais que seguem paradigmas ultrapassados de desrespeito absoluto com os compromissos humanitários que deveriam reverenciar. Este não é o mundo que as mulheres querem. As mulheres morrem porque são mulheres, são assediadas porque são mulheres, têm uma vida financeiramente difícil porque são mulheres. Essa é a nossa luta”, acrescentou a secretária.

A aula inaugural do programa foi comandada pela reitora da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), Cátia Maria Nehring, que falou sobre “Empreendedorismo feminino em busca da igualdade de gênero”. A universidade atuará como parceira do Mulheres Empreendedoras, por meio da Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação (Fidene), pertencente à Unijuí.

O lançamento contou ainda com apresentação da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, composta por mulheres.