Festival Internacional de Balonismo de Torres é lançado no Cais Embarcadero na próxima semana

O 32º Festival Internacional de Balonismo de Torres já tem data e local de lançamento marcados: o evento ocorre na próxima terça-feira (15), no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. O lançamento contará com participação de autoridades, imprensa e demais convidados.

O tradicional Festival irá ocorrer entre os dias 14 e 24 de abril, no Parque Odilo Webber Rodrigues, no município de Torres. Até o momento, cerca de 60 balões competitivos de diferentes países e cinco shows nacionais foram confirmados. A música fica por conta de Vitão e Matuê, Luan Santana, Michel Teló e Turma do Pagode.

última edição do evento O evento deste ano traz a novidade da participação de balões de formatos especiais, além dos conhecidos balões em forma de “gota”. A, em 2019, teve público de 300 mil pessoas. Por conta da pandemia da Covid-19, o Festival não aconteceu nos anos de 2020 e 2021.

Torres é considerada a Capital Brasileira do Balonismo e é a maior referência da modalidade em toda a América Latina. O Festival é uma realização da Prefeitura de Torres, por meio da Secretaria Municipal de Turismo.