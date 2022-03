Ouro fecha em alta, diante de falta de avanço das negociações entre Rússia e Ucrânia

De acordo com o Julius Baer, a gravidade da guerra na Ucrânia e a incerteza em torno de sua trajetória futura alimentaram a compra de ouro por aqueles que buscam refúgio. "Uma nova escalada provavelmente elevaria ainda mais os preços. Em suma, a questão do ouro como seguro é se a situação vai piorar ou se vai melhorar. Os investidores que veem o potencial de uma piora podem buscar alguma proteção no ouro, mas precisam estar cientes de que os preços provavelmente recuarão se sua suposição não for verdadeira", analisa o banco suíço, em relatório enviado a clientes.

Para o Commerzbank, o aumento no preço do ouro reflete a alta aversão ao risco, com a situação na Ucrânia se agravando ainda mais. Segundo o banco, diante desse cenário, apenas uma atenção marginal foi dada ao fato de que o mercado de trabalho dos EUA ainda é muito robusto, conforme relatado na sexta-feira, e que muitos novos empregos foram criados em fevereiro. "Como o mercado de trabalho está se tornando cada vez mais apertado, o que está elevando os riscos de inflação, o Fed provavelmente aumentará as taxas de juros na próxima semana", destaca, referindo-se ao Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que anuncia decisão de política monetária no dia 16.