Covid-19 e Influenza impactaram na indústria gaúcha no primeiro bimestre de 2022

Pesquisa divulgada pela Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) nesta segunda-feira (7) mostra que nove em cada dez empresas gaúchas (87,2%) sofreram impactos com o aumento de casos de Covid-19 e Influenza no primeiro bimestre de 2022. Os principais problemas em decorrência das doenças foram o aumento de custos (52%) e da incerteza nos negócios (51,6%), relatados por mais da metade dos empresários consultados. A queda de produção (48,1%) e o atraso nos prazos de entrega (46,6%) também foram consequências relevantes nas empresas.

Apenas 12,8% das indústrias disseram que não sofreram impactos com a nova onda da Covid-19 e registros de Influenza nos primeiros dois meses do ano. Os resultados fazem parte na Pesquisa Sondagem Industrial Especial - Impacto da nova onda da Covid-19 e Influenza. “A Covid foi sentida na produção das indústrias, que tiveram que afastar trabalhadores, freando um aumento do desempenho, provocado também pelas incertezas”, relata o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry. A pesquisa foi realizada de 1º a 10 de fevereiro e ouviu 187 indústrias (39 pequenas, 60 médias e 88 grandes).

Segundo o estudo, quase a totalidade das indústria gaúchas (96,1%) afastaram funcionários em janeiro, devido ao aumento de casos ou suspeita das doenças. Em média, cada empresa afastou 9,3% do quadro de trabalhadores. Porém, houve um contingente relevante (27,4%) que dispensou mais de 10%. O afastamento de parte do quadro funcional atingiu a produção de 60,1% das indústrias em janeiro de 2022.

Apesar da maioria (52,5%) dessas ter registrado um recuo pequeno, um grande contingente de empresas reportou contrações moderadas (37,5%) e fortes (10,1%). Em relação a fevereiro, 45,9% das empresas acreditam que o afastamento dos trabalhadores por conta da Covid-19 e da Influenza deve continuar impactando a produção.

Quase dois terços dessas empresas (64,9%), inclusive, projetam uma pequena queda, e pouco menos de um terço (32,5%) esperam uma contração moderada, enquanto 2,6% trabalham com a perspectiva de queda mais intensa.