Bolsas da Europa operam em forte baixa, com proposta sobre petróleo russo

As bolsas europeias operam em forte baixa desde a abertura dos negócios desta segunda-feira (7), após notícia de que os EUA e aliados europeus estão considerando banir importações de petróleo russo, em mais uma sanção pela guerra na Ucrânia.

Às 6h37min (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 tinha queda de 3,04%, a 408,96 pontos, depois de acumular perdas de 7% na semana passada em meio às tensões no Leste Europeu.

Nesse domingo (6), o secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, afirmou que Washington está em "discussões muito ativas" com governos europeus sobre o possível banimento de importações de petróleo e de gás natural da Rússia. A declaração ajudou o petróleo tipo Brent a saltar para quase US$ 140 por barril durante a madrugada.

Nas últimas horas, porém, as cotações do petróleo desaceleraram ganhos após a Rússia anunciar um novo cessar-fogo e a abertura de corredores humanitários em diversas áreas da Ucrânia. No horário acima, tanto o Brent quanto o WTI avançavam mais de 6%.

Diante do tenso cenário geopolítico, dados econômicos positivos da Alemanha acabaram ficando em segundo plano. Em janeiro, as encomendas à indústria alemã subiram 1,8% ante o mês anterior, superando as expectativas, enquanto as vendas no varejo avançaram 2%, como se previa.

Também às 6h37 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 1,86%, a de Frankfurt recuava 3,98% e a de Paris se desvalorizava 3,73%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 3,80%, 3,79% e 2,04%, respectivamente.

No câmbio, o euro recuava a US$ 1,0868, de US$ 1,0922 no fim da tarde de sexta-feira (04), enquanto a libra caía a US$ 1,3169, de US$ 1,3234 na sexta.