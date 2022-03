Eduardo Leite inicia roteiro do governo gaúcho nos EUA nesta segunda-feira

A comitiva gaúcha liderada pelo governador Eduardo Leite com participação de secretários de Estado cumpre, a partir desta segunda-feira (7), uma série de agendas em três cidades dos Estados Unidos: Nova York, Washington e Austin (Texas). Até o dia 9 de março, o grupo ficará em Nova York, onde estão previstas agendas na Universidade de Columbia, no Council of Americas, na Brooklyn Bridge Park e no Centro de Comando Integrado de Nova York (NY Command & Control Center), além de reuniões com bancos internacionais.

Na quarta-feira (9), a comitiva segue para Washington DC, onde haverá um encontro com o embaixador Nestor Forster Jr. Além disso, Leite visitará a The United States Chamber of Commerce (USCC), a Câmara de Comércio dos Estados Unidos, e terá reuniões na sede da Organização dos Estados Americanos (OEA), na empresa AES e na sede da Amazon Web Services. Na quinta-feira (10), ainda em Washington, Leite dará uma palestra no think tank Atlantic Council, visitará o Departamento de Estado dos Estados Unidos e a Universidade George Washington. A última agenda na cidade é uma reunião com a diretoria do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A última parada da missão internacional, a partir de sexta-feira (11), será a cidade de Austin, no Texas, casa do festival de música, cinema e tecnologia South by Southwest (SXSW). O governador ministrará no evento, no sábado (12/3), uma palestra intitulada "ESG: Pathway to Inclusive Economic Development" (Caminhos para o Desenvolvimento Econômico Inclusivo). Na sexta-feira (11), Leite e a comitiva visitarão a sede da empresa Dell e, no domingo (13/3), o governador fará uma segunda visita à SXSW.

No ano passado, o governador cumpriu agendas na Espanha e na França em outubro e, em novembro, esteve na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, na Escócia.

Além dos integrantes do Executivo, a comitiva será composta pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Frederico Antunes, pelo deputado estadual Mateus Wesp e pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RS), Alexandre Postal.