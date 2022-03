Gol anuncia feirão com passagens nacionais a partir de R$ 99,90

A GOL Linhas Aéreas começou, às 13h desta sexta-feira (4), o Feirão de Superdescontos em passagens nacionais e internacionais. O período de ofertas dura até às 8h da próxima segunda-feira (7), com trechos nacionais a partir de R$ 99,90 e voos internacionais começando em R$ 898,11.

Os trechos nacionais abrangem todas as regiões do Brasil, com ida e volta obrigatórias e voos programados para o período de março a junho de 2022. Entre os trechos de destaque estão: Florianópolis-Porto Alegre, Brasília-Campinas, São Paulo-Campo Grande, Recife-Fortaleza e Belém-Macapá.

Já as viagens internacionais, também com ida e volta obrigatórias, têm como destaque os destinos de Montevidéu (Uruguai), Cancún (México) e Punta Cana (República Dominicana), que estão em operação pela companhia atualmente. Entre as cidades estrangeiras que em breve voltarão a receber voos da companhia e estão inclusas no Feirão estão: Assunção (Paraguai - a partir de abril), Santa Cruz de la Sierra (Bolívia - a partir de maio), além de Orlando e Miami (Estados Unidos - ambas a partir de maio).

Os bilhetes podem ser adquiridos no site da companhia, na Central de Relacionamento com Clientes (0300 115 2121), em agências de viagens e nas lojas VOEGOL. Os descontos não são válidos para compras em lojas da companhia nos aeroportos. As passagens podem ser parceladas em até 12x no cartão GOL Smiles, em até 5x nos cartões Mastercard e em até 3x nas demais bandeiras.