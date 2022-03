Dólar sobe com tensão por ataque russo a usina nuclear ucraniana

O dólar opera em alta moderada nesta sexta-feira (4) em meio à escalada da tensão geopolítica na Europa após ataque das forças da Rússia a usina nuclear na Ucrânia, a maior do Velho Continente. O movimento de busca de proteção prevalece nos mercados internacionais, com queda dos juros dos Treasuries e alta do dólar, do petróleo e do ouro.

O estrategista Jefferson Laatus, do grupo Laatus, avalia que os preços dos combustíveis no País devem subir na esteira do petróleo, apesar de sinal de ingerência política do presidente Jair Bolsonaro na estatal.

A moeda norte-americana segue a tendência de valorização no exterior, após perder força e cair de forma pontual após a abertura dos negócios.

O resultado do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no quarto trimestre e em 2021 é monitorado pelos investidores, mas fica em segundo plano diante da percepção de que a atividade interna começa 2022 pressionada pela alta de juros e da inflação no País. O chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, comentará o resultado do PIB de 2021 em entrevista coletiva virtual de imprensa, que será realizada a partir das 10 horas.

O PIB brasileiro registrou alta de 0,5% no quarto trimestre de 2021 ante o terceiro trimestre de 2021, informou há pouco o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado veio em linha com o teto das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde um recuo de 0,4% a alta de 0,5% confirmada pelo IBGE, com mediana positiva de 0,2%.

Na comparação com o quarto trimestre de 2020, o PIB apresentou alta de 1,6% no quarto trimestre de 2021, vindo dentro das estimativas coletadas pelo Projeções Broadcast, que variavam de uma elevação de 0,5% a 2,5%, com mediana positiva de 1,2%.

No fechamento de 2021, o PIB cresceu 4,6% ante 2020, resultado dentro das projeções, que se estendiam de uma alta de 4,3% a 5,0%, e levemente acima da mediana, que era positiva em 4,5%. O PIB do quarto trimestre de 2021 totalizou R$ 2,3 trilhões e, no ano de 2021, somou R$ 8,7 trilhões.

Na Rússia, a Bolsa de Moscou informou hoje que permanecerá fechada até pelo menos terça-feira (08), em meio à guerra russo-ucraniana. A última vez em que o mercado acionário russo abriu foi na sexta-feira passada, dia 25.

Às 9h24, o dólar à vista estava em alta de 0,27%, a R$ 5,0420. O dólar futuro para abril ganhava 0,13%, a R$ 5,0825.