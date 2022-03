PIB do Brasil cresce 4,6% em 2021 e soma R$ 8,7 trilhões

O Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil cresceu 4,6% em 2021 frente a 2020. O setor de serviços, maior fatia do valor gerado pela economia, liderou a alta, com avanço de 4,7%, seguido pela indústria, com elevação de 4,5%. Já a agropecuária foi no sentido inverso, com leve queda de 0,2%.

O PIB totalizou R$ 8,7 trilhões em 2021, apontou o IBGE, que faz a contabilização do principal indicador das contas nacionais. O PIB per capita alcançou R$ 40.688,1 em 2021, um avanço real de 3,9% ante o ano anterior.

A taxa de investimento em 2021 foi de 19,2% do PIB, acima do observado no ano anterior, de 16,6%. Já a taxa de poupança foi de 17,4%, ante 14,7% em 2020.

Na comparação com o terceiro trimestre, na série com ajuste sazonal, o PIB cresceu 0,5%. A agropecuária e os serviços cresceram 5,8% e 0,5%, respectivamente, enquanto a indústria recuou 1,2%.

Em relação ao 4º trimestre de 2020, o PIB avançou 1,6% no último trimestre de 2021, quarto resultado positivo consecutivo, após quatro taxas negativas nesta comparação. Foram registradas quedas na agropecuária (-0,8%) e indústria (-1,3%), enquanto os serviços cresceram (3,3%).

O desempenho negativo do setor primário refletiu perdas nas lavouras de cana de açúcar, milho e café e na produção da pecuária, como bovinos e leite, impactadas, principalmente, pelas condições climáticas adversas, diz o instituto de estatística.

Como foi cada setor

Todas as atividades dos serviços tiveram crescimento: informação e comunicação (12,3%), transporte, armazenagem e correio (11,4%), outras atividades de serviços (7,6%), comércio (5,5%), atividades imobiliárias (2,2%), administração, defesa, saúde e educação públicas e seguridade social (1,5%) e atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (0,7%).

Na indústria, o destaque positivo foi o desempenho da construção, com alta de 9,7%, após cair 6,3% no ano anterior.

As indústrias de transformação subiram 4,5%, influenciadas principalmente pelo crescimento da fabricação de máquinas e equipamentos, de outros equipamentos de transporte, de produtos minerais não-metálicos e da indústria automotiva. Esta última teve forte queda em 2020 em função de paradas nas indústrias geradas pelas restrições da pandemia.