Ouro fecha em leve alta, com investidores de olho na Ucrânia e no Fed

O contrato futuro do ouro fechou em leve alta nesta quinta-feira (3). O mercado seguiu acompanhando os desdobramentos da guerra na Ucrânia, com expectativas por uma negociação e um possível cessar-fogo. Além disso, também esteve no foco dos investidores o discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, no Congresso dos Estados Unidos.

Mais tarde, às 20 horas (de Brasília), a atenção se volta para comentários do presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro com entrega prevista para o mês que vem subiu 0,71%, a US$ 1.935,90 por onça-troy.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, parabenizou os militares do país pela incursão na Ucrânia. Já o chefe do executivo da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, reforçou pedido para que os membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) implementem o bloqueio do espaço aéreo do país.

Mesmo diante da escalada russa, o mercado seguiu nesta quinta com expectativas pela possibilidade de um cessar-fogo. No entanto, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que Moscou vai continuar com sua operação militar na Ucrânia até "o fim".

De acordo com o TD Securities, em meio ao conflito em curso, os investidores de ouro, que é considerado um porto-seguro, prestaram muita atenção ao depoimento de Powell e esperam pelo de Williams, para avaliar o caminho cada vez mais incerto de aperto monetário. "A guerra na Ucrânia tem implicações significativas e óbvias para os preços das commodities, o que pode levar a um choque inflacionário mais persistente. O mercado continua a precificar um aumento de 50 pontos-base do Fed para março, mas as implicações para a trajetória subsequente das taxas são menos claras", destacou, em relatório enviado a clientes.