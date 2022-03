Balança comercial tem superávit de US$ 4,049 bilhões em fevereiro

A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 4,049 bilhões em fevereiro, o maior resultado para o mês desde 2017. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (3) pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da Economia.

O superávit em fevereiro ficou 108,9% maior do que o registrado no mesmo mês de 2021, quando alcançou US$ 1,836 bilhão. No mês passado, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) avançou 28%.

As exportações somaram US$ 22,913 bilhões em fevereiro (+32,6%). Já as importações chegaram a US$ 18,863 bilhões em fevereiro (+22,9%). Na quarta semana de fevereiro (21 a 28), o resultado foi positivo em US$ 1,475 bilhão.

No primeiro bimestre, a balança comercial acumula superávit de US$ 3,835 bilhões. O valor é 124,4% maior do que o mesmo período do ano passado. Houve um aumento de 29% nas exportações e de 23,8% nas importações do período.

Em fevereiro, na comparação pela média diária, houve crescimento de crescimento de 114,2% em Agropecuária de 3,7% em Indústria Extrativa e de 29,0% em produtos da Indústria de Transformação. Destaque para o crescimento nas vendas ao exterior de soja (+ 187,5% pela média diária), trigo e centeio (+874%) e café não torrado (+ 89,7%).

Já nas importações, houve queda de 2,7% em Agropecuária, crescimento de 142,3% em Indústria Extrativa e de 19,3% em produtos da Indústria de Transformação.