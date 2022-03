Bolsas asiáticas fecham na maioria em alta, após Powell propor aumento de juros menor

As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quinta-feira (3), seguindo o desempenho positivo de Nova York, após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) defender nessa quarta-feira (2) um aumento de juros mais moderado. Na China, por outro lado, os mercados ficaram no vermelho após dados fracos de atividade do setor de serviços.

O índice japonês Nikkei subiu 0,70% em Tóquio hoje, a 26.577,27 pontos, enquanto o Hang Seng avançou 0,55% em Hong Kong, a 22.467,34 pontos, o sul-coreano Kospi teve ganho de 1,61% em Seul, a 2.747,08 pontos, e o Taiex registrou alta de 0,37% em Taiwan, a 17.934,40 pontos.

O presidente do Fed, Jerome Powell, afirmou que vai propor elevação de juros de 25 pontos-base na reunião de política monetária do BC americano, em meados de março, fator que ajudou a impulsionar as bolsas de Nova York ontem. Muitos investidores temiam um aumento mais agressivo da taxa básica dos EUA, de 50 pontos-base.

Já na China continental, o Xangai Composto recuou 0,09% nesta quinta, a 3.481,11 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 0,83%, a 2.294,08 pontos, após pesquisa da IHS Markit e da Caixin Media mostrar queda do PMI de serviços chinês em fevereiro a 50,2, o menor nível em seis meses.

Na Oceania, a bolsa australiana acompanhou o tom positivo da Ásia e de Nova York, e o S&P/ASX 200 avançou 0,49% em Sydney, a 7.154,40 pontos.

Investidores na Ásia e no Pacífico também seguem monitorando a guerra entre Rússia e Ucrânia. Ontem, os dois lados manifestaram disposição de retomar negociações ainda nesta semana.