Melo diz que mês de março é o limite para definição do reajuste no preço da passagem de ônibus

O prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo (MDB) afirmou, em depoimento exclusivo ao Jornal do Comércio nesta quarta-feira (2), que o aumento no preço das passagens de ônibus está sendo discutido e o mês de março é limite para a definição. Melo explica que o congelamento no valor atual (R$ 4,80) só será possível se uma medida provisória que prevê recursos federais para o custeio da tarifa do transporte coletivo for aprovada no Congresso e, posteriormente, receber a sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Segundo o prefeito, a nova tarifa já deveria vigorar a partir do dia 1º de fevereiro, de acordo com os contratos estabelecido com as concessionárias. "Chegamos ao final de fevereiro e ainda não atualizamos porque estamos numa mesa de negociações envolvendo renovação de frotas, retirando do cálculo da passagem uma série de itens que nós entendemos que não devem mais constar. Estamos discutindo a tarifa quase diariamente", explica Melo.

Melo ainda afirma que, durante o ano passado, a prefeitura da Capital repassou de R$ 36 milhões para o setor privado para compensar a defasagem do preço da passagem. Em janeiro deste ano, o prefeito diz ter repassado cerca de R$ 3 milhões para este grupo. Segundo ele, os empresários já apresentaram suas propostas, que estão sendo analisadas pela prefeitura da Capital.

O prefeito ressalta a importância da aprovação do projeto de lei que prevê recursos federais para o custeio da tarifa do transporte coletivo. Segundo Melo, a Frente Nacional de Prefeitos (FNP) está mobilizada para a aprovação deste PL. Entretanto, o prefeito diz que apenas a aprovação deste projeto seria insuficiente para manter o preço da passagem a R$ 4,80, mas afirma que tem o compromisso como prefeito de inserir mais recursos para manter o congelamento no preço da passagem.

"Ou vem o subsídio do governo federal e a passagem será congelada, ou eu terei que definir um novo preço para a passagem", disse o prefeito. "Não basta cuidar (apenas) do valor da passagem, tem que melhorar o sistema", completa.