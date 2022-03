BRDE financia quase R$ 1 bilhão para micro e pequenas empresas na pandemia

A contratação de financiamentos de pequenas empresas e micro empreendedores individuais (MEI) no Rio Grande do Sul durante a pandemia chega a R$ 920 milhões, de acordo com o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE). As contratações foram feitas por meio de linhas emergenciais para capital de giro e crédito direcionados a investimentos.

Nos primeiros meses deste ano, o BRDE já contabiliza mais de R$ 187,6 milhões em operações para empresas menores em atividade no Estado. A maior parte das contratações foi feita através do programa Juro Zero RS que, em três semanas de operação, soma R$ 174,2 milhões em empréstimos que terão os juros pagos pelo governo do RS.

Com atuação por intermédio de cooperativas conveniadas, o banco contabiliza 5.434 contratos no Juro Zero RS, um recorde na trajetória da instituição no Estado. Em 2021, o BRDE registrou 1.719 operações durante todo o ano. “Isso demostra um esforço muito grande do banco, se valendo inclusive de recursos próprios, para socorrer os setores mais afetados e ajudar na retomada da economia, que no âmbito do Estado vem apresentando indicadores acima da média nacional”, destacou a diretora de Operações, Leany Lemos.

Nos primeiros meses da pandemia, o banco lançou o programa BRDE Recupera Sul, que contou com o apoio de instituições nacionais e internacionais no auxílio aos empreendedores impactados pela crise. Considerando todas as linhas de financiamento disponibilizadas, o banco terminou 2020 com R$ 356,6 milhões em crédito para micro, pequenas e médias empresas gaúchas.

Em 2021, o volume saltou para R$ 376 milhões. O diretor de Planejamento do BRDE, Otomar Vivian, considera que a atuação do banco em socorro às empresas de menor porte trouxe importantes benefícios. “Milhares de empregos foram preservados ao longo da crise, o que se mostrou fundamental para a economia tanto nos grandes centros, mas muito nas pequenas cidades”, destacou o diretor.