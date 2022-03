Fiergs trata com a ANP para garantir volume de gás natural para o Rio Grande do Sul

A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) manifesta grave preocupação diante da informação de que, através de chamada pública (ANP nº 03/2021 – TBG), estaria sendo promovida a redução do suprimento de gás natural destinado ao Rio Grande do Sul a partir de 2024, transferindo o volume para Santa Catarina. Em correspondência encaminhada ao diretor da Agência Nacional do Petróleo e Biocombustíveis (ANP), Rodolfo Henrique de Saboia, o presidente da Fiergs, Gilberto Petry, alerta que “a redução de 600 mil metros cúbicos ao dia de suprimento de gás natural destinado ao Rio Grande do Sul viria a comprometer seriamente a atividade já prejudicada pelas conhecidas limitações do gasoduto que transporta e entrega gás no nosso Estado.”