Opep+ fecha acordo para elevar produção em mais 400 mil barris por dia em abril

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) concordou com um adição pequena e planejada na produção do óleo em abril, de 400 mil barris por dia (bpd), apesar de os preços terem subido a níveis não vistos em mais de oito anos, em meio a preocupações com a oferta após a invasão da Ucrânia pela Rússia.