Ouro fecha em alta, com ataque russo à Ucrânia apoiando a busca por segurança

O contrato de ouro fechou com ganhos, nesta terça-feira (1º) com a demanda pelo metal precioso apoiado pela cautela geopolítica. A Rússia continuava com sua investida militar na Ucrânia, em meio a críticas e a sanções de potências do Ocidente.

O ouro para abril fechou em alta de 2,27%, em US$ 1.943,80 a onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

Com isso, o ouro estendeu os ganhos da sessão anterior. Hoje, militares russos seguiam com o ataque à Ucrânia. No Parlamento Europeu, houve sessão sobre a crise, com fortes críticas ao regime russo pela investida contra o vizinho e pedidos para que a União Europeia reduza sua dependência de Moscou no setor de energia.

A Capital Economics afirma, em relatório a clientes, que o preço do ouro pode superar a marca de US$ 2 mil a onça-troy nos próximos meses, diante da busca por segurança. Ela diz, porém, que haverá tendência de baixa no contrato, conforme as tensões geopolíticas diminuam.

A consultoria diz também que o nível em que o Banco Central da Rússia pode levantar dinheiro usando suas reservas de ouro e como os bancos centrais interpretarão outra alta na inflação "acrescentam camadas de incerteza à perspectiva". A Capital Economics cita três fatores adicionais importantes para o preço do ouro, no contexto atual: a volatilidade no mercado financeiro; compras do BC russo no mercado doméstico para aumentar seus estoques; e a relação entre os retornos real dos bônus nos EUA e o metal.