Sanções à Rússia podem travar comércio com o Brasil

Agência Folhapress

Dificuldades para importações devem pressionar inflação

Os gargalos no comércio exterior são mais um fator que deve contribuir para a alta de preços de produtos importados pelo Brasil. Economistas avaliam que os conflitos na Ucrânia tendem a gerar um aumento da pressão inflacionária no Brasil, o que pode levar a uma necessidade de juros ainda maiores por parte do Banco Central, e, consequentemente, a um crescimento econômico menor.

Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados, assinala que o Brasil importou cerca de 40 milhões de toneladas de fertilizantes ao longo do ano passado.

Dessa quantia, pouco mais de 20% foi proveniente da Rússia, aponta o economista, acrescentando que a tendência natural é de um aumento no preço dos insumos, frente à escalada bélica na Ucrânia e as sanções de países do Ocidente contra a Rússia.

"A guerra na Ucrânia traz um choque que não é nada trivial em cima de uma economia brasileira que já está muito pressionada por uma inflação de dois dígitos", afirma Vale.

Com uma projeção de 5,8% para o IPCA para este ano e com uma Selic de 12,25%, o economista-chefe afirma que os conflitos no Leste Europeu devem fazer com que a inflação brasileira alcance a marca dos 6% em 2022, com uma taxa de juros que pode chegar mais perto de 13% ao final do ciclo de aperto monetário.

Neste cenário, o crescimento da atividade econômica, que a MB Associados já previa próximo de zero em 2022, tende a ficar no campo negativo, diz o economista.

"Não dá para descartar que a gente tenha, de fato, uma recessão", afirma Vale.

Ele lembra que, além da escalada dos riscos globais, é preciso atenção também com o cenário doméstico, em que as incertezas relativas ao campo político devem turvar ainda mais a expectativa do mercado para o desempenho da economia local.

"Além da pressão de preços trazida pela alta das commodities, a corrida por ativos mais seguros deve favorecer uma apreciação do dólar, em detrimento a moedas de mercados emergentes como o Brasil", diz Alexandre Schwartsman, economista da consultoria Schwartsman & Associados e ex-diretor de assuntos internacionais do BC.

Embora a inflação deste ano deva ser menor do que a de 2021, a desaceleração esperada para os preços deve ocorrer de maneira mais lenta do que se previa anteriormente, afirma Schwartsman.

No mais recente relatório Focus, a mediana das projeções aponta para uma inflação de 5,56% no ano, com um PIB de 0,30% e uma taxa Selic de 12,25%.

"Pelo andar da carruagem, não descartaria a inflação testando níveis acima de 6% neste ano, com a possibilidade de postergação da convergência da inflação à meta para 2024", afirma o economista, que diz considerar como uma "possibilidade bastante real" o BC ter de levar a taxa Selic para o patamar de 13% ao ano.