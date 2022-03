Pix aumenta inclusão, mas expõe desigualdades

"No Nordeste, onde há uma dinâmica muito forte de comércio de autônomos ligados ao turismo, o tíquete médio gerado por uma pessoa que faz passeio de barco ou vende um picolé é um pouco menor. Isso acaba também influenciando na média dos valores regionais", afirma Carlos Eduardo Brandt, chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC.

Mas o dinheiro ainda é a forma de pagamento preferida dos brasileiros para compras, mesmo entre aqueles que veem o Pix como uma ferramenta eficiente para receber valores, mostrou pesquisa do Instituto Locomotiva divulgada no início deste mês.

No segundo trimestre de 2021, o Pix foi o quarto meio de pagamento mais usado do país, respondendo a 12,93% da quantidade de transações, atrás de boleto (15,09%), cartão de crédito (19,58%) e cartão de débito (21,44%).

Segundo relatório de cidadania financeira, publicado pelo Banco Central em março do ano passado, 34,9% da população adulta do CadÚnico e 25,3% dos beneficiários do Bolsa Família tinham ao menos uma chave Pix cadastrada. A adesão ao sistema também se deu entre quem recebeu o auxílio emergencial.

O estudo apontou que as regiões Norte e Nordeste apresentavam os menores valores - R$ 896 e R$ 891, respectivamente -, e concentravam as maiores proporções de domicílios com beneficiários de programas sociais.

De acordo com a PNAD Contínua 2020 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), divulgada pelo IBGE em novembro do ano passado, o rendimento médio mensal real domiciliar per capita no Brasil em 2020 foi de R$ 1.349.

"Temos uma distinção muito clara em vários indicadores de desenvolvimento econômico quando comparamos os municípios de Norte e Nordeste e das outras três regiões brasileiras. Sul, Sudeste e Centro-Oeste têm municípios com renda mais alta, com melhor distribuição de renda, mais escolaridade e melhores indicadores de saúde", afirma.

Para além do PIB brasileiro, Luciano Nakabashi, professor da FEA-RP/USP e pesquisador do Centro de Pesquisa em Economia Regional (Ceper), também observa as disparidades regionais em indicadores que medem o nível de bem-estar das pessoas.

Segundo dados do Sistema de Contas Regionais - Brasil 2019, o último divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o Nordeste representa 14,2% do PIB (Produto Interno Bruto), enquanto o Sul chega a 17,2%. Já a região Norte compõe uma parcela de 5,7%, o Centro-Oeste soma 9,9%, além dos 53% do Sudeste.

O Sul concentrou 17,26% do volume financeiro, contra cerca de 16% no Nordeste, mesmo tendo quase metade do número de transações realizadas. Nos meses anteriores, o cenário não foi diferente. Esse exemplo espelha a contrastante realidade brasileira.

Das mais de 110 milhões de pessoas físicas cadastradas, quase 26 milhões se encontram no Nordeste. No mês de janeiro deste ano, a região foi responsável por transações entre diferentes instituições financeiras que movimentaram cerca de R$ 44,2 bilhões.

Em operação desde novembro de 2020, o Pix já tem números robustos: 120 milhões de usuários cadastrados e recorde de 54,5 milhões de transações em um dia. Apesar de seu poder inclusivo, joga luz sobre as desigualdades econômicas regionais do Brasil.

Agência Folhapress

Baixa renda e pouca instrução dificultam expansão da ferramenta entre a população

Apesar do sucesso, renda insuficiente e baixa instrução são obstáculos para o Pix se tornar ainda mais efetivo para todas as camadas da população brasileira. Um levantamento feito pelo Ipespe (Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas) para a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) em novembro, apontou que o Pix já é usado por sete em cada 10 brasileiros, mas a taxa de adesão ao sistema é de 64% entre pessoas com renda de até dois salários mínimos (o correspondente a R$ 2.424 em 2022).

Esse percentual cai para 53% entre os entrevistados que têm até o nível fundamental. "Ao mesmo tempo em que esse mundo das finanças digitais se revela muito promissor para a democratização dos serviços financeiros, por conta da exclusão digital, ele pode acabar aumentando a desigualdade", diz Lauro Gonzalez, coordenador do Cemif (Centro de Estudos em Microfinanças e Inclusão Financeira), da FGV Eaesp.

A exclusão digital passa por questões de infraestrutura, problemas de conectividade, pacotes de dados móveis com altos preços e aparelhos celulares obsoletos, além da dificuldade de manuseio. O relatório do BC constata que, apesar do crescente uso dos smartphones para acesso à internet, a utilização de celulares para a realização de pagamentos recua conforme a renda cai.

Diferenças geográficas também estão refletidas no acesso digital do brasileiro. O Nordeste é a região com a proporção mais baixa de domicílios com acesso à internet em 2019, segundo a PNAD Contínua. Na zona rural da região Norte, apenas 38,4% das casas possuíam conectividade, por exemplo.

No Brasil, quase metade dos internautas das classes C, D e E já deixaram de fazer alguma transação financeira por falta de internet móvel, segundo pesquisa encomendada pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor) ao Instituto Locomotiva, realizada entre julho e agosto de 2021.

Gonzalez, do Cemif, lembra também que informações sobre vazamento de dados e outras questões relacionadas à segurança digital podem abalar a confiança de usuários com baixa instrução e renda.

Carlos Eduardo Brandt, chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do Banco Central, o BC adota uma série de esforços na questão de cidadania financeira, que engloba inclusão no sentido amplo (acesso, uso e qualidade), bem como educação, proteção e participação.

"As pessoas precisam ter maturidade para transacionar no digital e estar preparadas para não cair em golpes e phishing [técnica de crime cibernético que usa fraude para manipular pessoas e obter informações confidenciais]. A gente tem um mecanismo de devolução de valores, em caso de golpes ou fraudes, para mitigar esse processo", afirma.

Brandt destaca ainda que a simplicidade operacional do Pix tende a incluir pessoas com pouca familiaridade ao digital. "Queremos que o Pix seja um meio de pagamento capaz de atender o máximo possível os casos de uso e as diversas especificidades nas suas mais variadas dimensões", diz.

Depois do lançamento do Pix Saque e do Pix Troco, o BC promete a entrega do Pix Automático neste ano, visando "democratizar" a dinâmica do débito automático. Outro produto em discussão, ainda sem data de lançamento, é o Pix Offline (nome provisório), para oferecer a possibilidade de pagamento mesmo sem conexão à internet.

A expectativa é que toda a gama de inovações traga novas perspectivas à população. Na opinião dos brasileiros, ouvidos pela pesquisa Carat Insights, encomendada pela Fiserv para o Instituto Locomotiva, o Pix se tornará o meio de pagamento mais popular no país em um intervalo de dez anos.