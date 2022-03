Avançar soma R$ 5,6 bilhões em investimentos

Os investimentos anunciados desde junho do ano passado pelo governo do Estado por meio do programa Avançar somam R$ 5,6 bilhões, considerando os valores apresentados até a semana passada. O programa destina recursos do Tesouro de forma transversal e estratégica, para aplicação até o final de 2022, em iniciativas que promovam melhoria na qualidade de vida dos gaúchos e acelerem o crescimento econômico e a competitividade do Estado. Algumas áreas tiveram suplementação de verba depois do lançamento. As informações são do governo gaúcho.

O governador Eduardo Leite lembrou que o Avançar é o plano de investimentos mais robusto da história recente do Rio Grande do Sul. "Isso comprova a virada de jogo do Estado, que saiu de uma situação em que sequer conseguia pagar as contas do mês, os salários, fornecedores, devendo aos municípios, para uma realidade em que todas essas contas estão regularizadas, os salários em dia, com redução de impostos e ainda fazendo investimentos históricos", destacou.

Leite destacou que o momento vivido no Estado foi viabilizado pelas reformas estruturais realizadas, que permitiram um ajuste de contas e evitaram que as receitas extraordinárias das privatizações fossem drenadas apenas para pagamentos, podendo se tornar investimentos.

"Ainda temos espaço para novos anúncios a serem feitos e muito possivelmente vamos superar R$ 6 bilhões em diversas frentes", salientou.