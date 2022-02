Dólar sobe 0,99% com o conflito na Ucrânia

As incertezas trazidas com o avanço do ataque russo à Ucrânia levaram o dólar a uma nova alta, na sexta-feira, desta vez de 0,99%, indo a R$ 5,1557. Já o principal índice da Bolsa brasileira (B3), o Ibovespa, esteve em baixa, mas, em sintonia com o exterior, terminou o pregão em alta de 1,39%, aos 113.141,94 pontos (na semana, 0,23%). No mês, sobe 0,89%.

O dólar, na máxima do dia, chegou a R$ 5,1613. Com a instabilidade internacional, a tendência é de que os investidores ampliem a compra de dólar e de ouro. "A briga entre vendidos (investidores que defendem a queda do dólar) e comprados (que apostam na alta) em câmbio justifica o vaivém inicial do dólar à vista e a subida depois sob pressão dos comprados, na tentativa de diminuir a desvantagem acumulada no mês", diz Jefferson Rugik, diretor da corretora Correparti.

A pressão de comprados em contratos cambiais está mais forte e determina a alta frente o real, afirma o analista de câmbio Elson Gusmão, da corretora Ourominas. Os comprados forçam a alta para reduzir as perdas acumuladas pelo dólar no mês e em 2022, após o forte ingresso de investidores estrangeiros, e estão sendo bem-sucedidos, disse Gusmão. Ele não descarta, porém, um realinhamento do dólar à queda predominante no exterior.

Apesar da apreensão, o dia foi de recuperação para boa parte dos mercados acionários, após as perdas da véspera. Para os investidores, a percepção é de que uma saída pacífica ainda é possível. Em Nova York, o Dow Jones subiu 2,51%, o S&P 500, 2,24%, e o Nasdaq, 1,64%.

As Bolsas da Europa fecharam em alta, com o índice Stoxx 600, que reúne as principais ações da região, em alta de 3,32%. Já Londres teve ganho de 3,91%, Alemanha, de 3,67% e Paris, de 3,55%. Na Ásia, Tóquio avançou 1,95% e Seul, 1,06%. Já os contratos de petróleo aliviaram ganhos: o Brent recuou 1,36%, a US$ 94,12.

O cenário pode ser favorável ao Brasil, diz Igor Duarte, especialista em renda variável da Blue3. Em sua visão, o Brasil pode ser visto como boa oportunidade de compra ainda mais neste momento, com algumas ações com preços atrativos. Além disso, a expectativa é de que os investidores migrem do mercado russo para o brasileiro, também emergente e com preços atrativos.

Entre os insumos mais relevantes para o comércio global e, em especial para o Brasil, o minério de ferro não acompanhou as baixas das commodities. Em vez disso, subiu 1,09%, considerando o índice de contratos futuros da Bloomberg.

Rússia e Ucrânia são produtores importantes de pelotas de minério, uma variação da matéria-prima utilizada na produção de aço. A Vale, uma das principais produtoras globais de minério de ferro, disparou como a empresa com maior peso positivo no Ibovespa nesta sexta. As ações da companhia subiam 5,41% no final do pregão.

Além da expectativa de valorização do minério com a crise na Ucrânia, a companhia havia anunciado na véspera o maior lucro da história do Brasil, de R$ 121 bilhões. Ainda no setor de aço e metalurgia, CSN e Gerdau saltaram 6,81% e 4,86%, respectivamente.