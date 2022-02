Mercado Público de Porto Alegre tem horário especial durante o Carnaval

O Mercado Público de Porto Alegre terá horário diferenciado no período de Carnaval. Embora a data não seja reconhecida como feriado oficial, tradicionalmente o movimento diminui no período, o que faz com que os permissionários do local tenham a opção de abrir ou não as bancas e estabelecimentos.

O Mercado estará aberto neste sábado (26), das 7h30min às 18h30min, e as bancas não funcionam no domingo (27). Neste dia, apenas alguns restaurantes abrirão as portas.

Já na segunda-feira (28), o funcionamento do Mercado será das 7h30min às 19h30min, com abertura opcional das bancas.

Na terça-feira de Carnaval, (01), o centro de compras da Capital estará fechado.