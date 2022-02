Governo Estadual anuncia mais de R$ 370 milhões para melhorias nas estradas

O Governador Eduardo Leite anunciou a liberação de mais R$ 371,1 milhões do Tesouro do Estado para trechos de diferentes regiões do Rio Grande do Sul. O investimento faz parte da etapa 2 do setor de Logística e Transporte do Programa Avançar RS. O anúncio foi feito em apresentação realizada por Leite na manhã desta sexta-feira (25), às 10h30, no Palácio Piratini.

O montante anunciado nesta manhã complementa o aporte de R$ 1,23 bilhão previsto já no âmbito do Plano de Obras 2021-2022 do Programa Avançar. Os recursos são aplicados em ações de pavimentação e recuperação de rodovias administradas pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

“Com os valores anunciados na primeira etapa, somamos agora R$ 1,6 bilhão de investimentos em logística e mobilidade. A economia de todas as regiões do Estado é mobilizada, gerando emprego e renda, otimizando o escoamento da produção, potencializando o turismo e estimulando a competitividade. Além de tudo, garantimos a segurança nas estradas e melhoramos a qualidade de vida das pessoas que moram próximas às rodovias ou trafegam por elas”, afirma Leite.

Do total do valor anunciado para a etapa 2, R$ 248,3 milhões serão destinados à recuperação de 74 segmentos de rodovias no Estado. O investimento resultará na renovação do asfalto e da sinalização de um total de 1.482 quilômetros. Para a restauração de 20 quilômetros da RSC-101, entre Palmares do Sul e Tavares, no Litoral, foram reservados R$ 30 milhões, e para a construção de terceiras faixas em 11 quilômetros da RSC-153, entre Tio Hugo e Passo Fundo, no Planalto, R$ 21,3 milhões.

"Com uma infraestrutura rodoviária em melhores condições, estamos deixando um legado importante para que o Rio Grande do Sul retome o crescimento e a competitividade econômica", reforça o Secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, que também esteve presente no evento. "Por essa importância estratégica, a qualificação de nossas estradas sempre esteve entre as prioridades deste governo, que já soma mais de R$ 2 bilhões em obras no setor", complementa.

A etapa 2 do Plano de Obras também prevê R$ 71,5 milhões destinados a convênios com 11 municípios. Nessa modalidade de parceria, o Estado repassa recursos às prefeituras que, mediante contrapartida, ficam responsáveis por contratar e executar os serviços viários.