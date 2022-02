Startups buscam R$ 1 mi em rodada da Ventiur

O programa #GoHard é composto por encontros periódicos com gestor de aceleração, acesso a rede de mentores, consultores e parceiros, desenvolvimento de um Conselho Consultivo para a startup e networking com founders e investidores de todo o portfólio da aceleradora, entre outras atividades.

Após a análise inicial, entre 30 e 40 serão pré-selecionadas para o "WarmUp", um aquecimento para testar e analisar os empreendedores. Nesta fase, a startup se beneficia com uma pré-aceleração e tem a oportunidade de conhecer de perto os empreendedores que poderão investir em seu negócio. Concluída esta etapa, serão anunciadas as selecionadas.

A meta é selecionar 10 startups para que recebam investimento que parte de R$ 200 mil e pode chegar a até R$ 1 milhão, a depender da maturidade e atratividade do negócio. Serão aceitas inscrições de startups de todo País, desde que tenham pelo menos dois sócios e Produto Mínimo Viável (MVP) já funcionando. Também é necessário que apresentem modelos de negócios tecnológicos e escaláveis, com diferenciais claros em relação aos concorrentes.

A Ventiur Aceleradora está com inscrições abertas para uma nova rodada de seu processo de aceleração, o #GoHard15. Até 18 de março, empreendedores poderão candidatar suas startups para receber investimento e participar de um programa focado em crescimento, conexões e mentoria. A candidatura pode ser feita pelo site ventiur.net/selecao/gohard15/. Entre os exits realizados com sucesso pela aceleradora estão a Devorando, vendida para o iFood em 2016, e a Suiteshare, que foi incorporada pela VTEX em 2021.

IP Brasil lidera extorsões digitais, aponta Trend Micro

O Brasil é o país que mais envia ameaças de extorsão e sextorsão (do termo em inglês sextorsion), que é a chantagem sexual. Já os Estados Unidos são o principal alvo de extorsões. Os dados fazem parte de um estudo da Trend Micro, especializada em soluções de cibersegurança, e tem como base endereços de IP únicos.

Embora as ameaças totais bloqueadas tenham apresentado uma redução de 13,2% em dezembro, registraram aumento no quarto trimestre, especialmente em novembro, fechando o ano com 94,2 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos.

Desde junho de 2021, os Estados Unidos também são o país com o maior número de registros de ransomware, seguidos por França, Hong Kong e Itália, no ranking de dezembro. O levantamento confirma a mudança de perfil do ransomware moderno, que deixou de ser massificado e se tornou direcionado, desde 2018, prezando por alvos com maior retorno financeiro. Apesar do ligeiro aumento em 2019, a tendência de queda deve persistir. Em 2021, foram identificados, ao todo, 14 milhões de ataques ransomware em todo o mundo.

Considerando as ameaças por e-mail, os Estados Unidos foram o principal país atacado ao longo de 2021, com 32,6% do total. Sendo seguido, em dezembro, pela China, Índia e Alemanha. A França assumiu o quinto lugar, deixando de fora a Rússia que tinha aparecido entre os cinco em novembro.

Os setores bancário, de saúde e governamental se revezaram na liderança dos ataques, ao longo do ano, fechando 2021 com o governo na liderança, seguido por saúde, transporte, indústria e mercado financeiro. Já nas Américas, a área de saúde foi a mais visada, embora no Brasil o alvo principal permaneça sendo o governamental.