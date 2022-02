País está preparado para instabilidade, garante o secretário do Tesouro

O secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle, disse que o Brasil está "bem posicionado" para enfrentar o cenário de maior volatilidade nos mercados, após o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ter decidido atacar a Ucrânia, acirrando a mais grave crise militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

Segundo ele, ainda é cedo para dizer se haverá necessidade de atuações extraordinárias do Tesouro Nacional para dar saída a investidores que queiram buscar outros ativos em momento de incertezas. Mas o secretário destacou que o perfil atual da dívida brasileira contribui favoravelmente para o enfrentamento da situação.

"Em termos de dívida pública, a gente está em uma situação muito confortável. Só 5% da dívida é externa, 95% da nossa dívida é em real, e a participação de estrangeiros no Brasil é pouco mais de 10%", afirmou Valle. Em janeiro, a dívida pública federal fechou em R$ 5,6 trilhões, dos quais R$ 249,4 bilhões correspondem à dívida externa brasileira. Outros R$ 565,4 bilhões dos títulos públicos denominados em moeda local estão nas mãos de estrangeiros.

No início do ano, o Tesouro anunciou já ter todos os dólares para pagar o serviço da dívida externa em 2022. O órgão também tem mais de R$ 1,1 trilhão em caixa, o suficiente para bancar todo o serviço da dívida interna no ano.

"O Brasil está bem estruturado para alguma volatilidade internacional. Qualquer medida, a gente vai ter que ver ao longo dos acontecimentos, mas está muito recente para dizer", afirmou Valle. "Como o Tesouro está com caixa confortável, e a gente acompanha o mercado permanentemente, estamos atentos e tomaremos as medidas necessárias. Mas acho que está cedo e que estamos bem posicionados