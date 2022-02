Inmetro deve revogar 200 normas consideradas desnecessárias

O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) deve publicar nos próximos dias um novo marco regulatório com diretrizes que devem alterar de forma significativa o modo como o órgão exerce suas atividades de fiscalização e regulamentação.

A autarquia vinculada ao Ministério da Economia, que hoje trabalha com mais de 500 regulamentações próprias e fiscaliza desde brinquedos e panelas de pressão até automóveis e medidores de petróleo, passará a ter uma postura de menor intervenção e pró-empresas.

Para isso, buscará se afastar dos produtos de menor risco, revogar ao menos 200 normas vistas como desnecessárias, elevar a participação das empresas na criação de regras, abrir caminho para a autorregulação do mercado e ter postura mais educativa do que punitiva.

O presidente do Inmetro, Marcos Heleno Guerson de Oliveira Junior, nega que a criação do modelo regulatório vai enfraquecer o poder da autarquia e afirma que o objetivo é gerar eficiência e concentrar as atenções em atividades vistas como mais importantes.

"O Estado não tem condições de fiscalizar tudo no mesmo nível, não tem como regulamentar todos os produtos", afirma à reportagem. "Você tem que focar no que é mais urgente e importante. Em produtos em que o risco é menor, é sempre bom que o mercado se regule", diz.

Segundo ele, as mudanças são necessárias para atender a Lei da Liberdade Econômica -sancionada em 2019 e que estabelece garantias de livre mercado e simplificação de regras. As mudanças na autarquia foram discutidas com representantes das empresas em consulta pública.

Todos os normativos do Inmetro serão revisados gradualmente ao longo dos próximos cinco anos. Entre os próximos da lista, estão os textos relacionados a medidores de energia elétrica, medidores de velocidade de automóveis, taxímetros e mototaxímetros.

Cerca de 40% da regulamentação do Inmetro versa sobre produtos de menor risco, segundo o presidente. Nesses casos, a burocracia para produtos entrarem no mercado pode ser reduzida, inclusive podendo dispensar necessidades de registros no Inmetro. Parte pode ser enxugada e até revogada.

Outra mudança é na fiscalização. Limites de orçamento e força de pessoal impedem que a autarquia vigie uma gama tão ampla de produtos de forma permanente, diz ele. Por isso, será necessário usar a tecnologia para que a própria sociedade leve suas reclamações ao órgão - e as de maior número ou risco recebam prioridade.