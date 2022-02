Mais de 9 mil vagas de emprego estão abertas no RS; veja as ofertas

Em meio a uma largada de ano com inflação em alta e endividamento aumentando nas famílias, a geração de emprego para garantir renda é decisiva. O Jornal do Comércio vem noticiando a abertura de vagas por empresas privadas e setor público. Um levantamento mostra que são mais de 9 mil vagas abertas.

Nesta quinta-feira (24), o IBGE divulgou que a taxa de desemprego passou a 11,1% em fim de 2021, frente a 14,2% do trimestre do desfecho de 2020. A média da desocupação no ano passado ficou em 13,2%. Mais de 12 milhões de brasileiros estão sem trabalho.