Custo de emissões de dívida atinge maior patamar em quatro anos

Em um cenário de alta nos juros e maior incerteza em relação às contas públicas, o custo médio das emissões de títulos da dívida pública pelo Tesouro Nacional atingiu 8,9% em janeiro, o maior patamar desde fevereiro de 2018.

Naquele mês, o custo médio ficou em 9,12% e vinha em uma tendência de baixa, na esteira da redução da taxa básica de juros, a Selic. Agora, a tendência vai na direção contrária.

Os dados deste mês só serão conhecidos em março, mas o Tesouro Nacional já indicou em seu relatório mensal da dívida que a pressão inflacionária e as tensões geopolíticas "seguem aumentando a aversão ao risco nos mercados globais". No Brasil, um dos efeitos é a ampliação dos juros.

A ampliação no custo médio das novas emissões aumenta a fatura com juros da dívida pública. A Selic está atualmente em 10,75% ao ano, após ter ficado no piso de 2% entre o ano de 2020 e o início de 2021. A elevação da taxa básica acaba influenciando o custo da dívida pública, assim como a aceleração da inflação --parte dos papéis tem remuneração atrelada a índices de preços.

As incertezas em relação à situação fiscal vêm desde a apresentação da PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Precatórios, que permitiu ao governo adiar parte do pagamento de dívidas judiciais contra as quais já não cabe recurso. No Congresso, a PEC teve seu alcance ampliado e acabou alterando o teto de gastos, que funciona como âncora fiscal do governo, para acomodar mais despesas.