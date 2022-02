ANP suspende chamada pública de contratação do Gasbol a pedido da Sulgás

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgou nota nesta quarta-feira (23) para informar a suspensão temporária do processo da chamada pública para contratação de capacidade de transporte da empresa TBG, operadora do Gasoduto Bolívia-Brasil (Gasbol), cujo resultado tinha sido divulgado na sexta-feira (18). A decisão foi motivada pelo pedido de anulação do certame apresentado à ANP pela Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul (Sulgás).

No comunicado, a ANP relata que resolveu acatar o pedido de impugnação impetrado pela empresa e suspender temporariamente o processo da chamada pública, bem como abrir prazo de cinco dias úteis para manifestação de todos os participantes do certame, contados a partir da data de publicação de despacho no Diário Oficial da União (DOU). A chamada pública, que já havia sido adiada de 2021 para este ano, tem por objetivo contratar capacidade de transporte de gás natural entre 2022 e 2026.

Também em nota, a distribuidora gaúcha afirmou que “no entendimento da Sulgás, esta chamada pública da ANP é estratégica para a segurança energética e a competitividade do Estado do Rio Grande do Sul, por isso, a chamada pública demanda um modelo com tempo maior de maturação, para que todas as partes interessadas e demais agentes possam avaliar o edital e dar suas contribuições, de modo a preservar a capacidade diária de entrega de gás natural ao Rio Grande do Sul nos próximos anos, não limitando, desse modo, as perspectivas de crescimento econômico do Estado”.

Os dois comunicados não detalham explicitamente a razão do pedido de anulação do certame. Porém, uma fonte que acompanha a questão adianta que o motivo seria a redução acentuada dos volumes de gás natural que seriam destinados ao Rio Grande do Sul, de acordo com a chamada pública, nos anos de 2024 e 2025. Segundo essa fonte, nesse período, diminuiria em cerca de 600 mil metros cúbicos ao dia o volume encaminhado ao território gaúcho em relação ao previsto para 2022 e 2023 (em torno de 1,72 milhão de metros cúbicos diários), sendo esse gás natural realocado para Santa Catarina.

Ainda de acordo com a nota oficial da Sulgás, a concessionária “avalia que as limitações de fornecimento do Gasbol no Sul demandam um trabalho conjunto das distribuidoras, transportadores, governo, grandes consumidores, reguladores e da sociedade organizada com o compromisso de desenvolver o mercado mais competitivo e de buscar alternativas de escoamento de gás natural para o Rio Grande do Sul - um dos estados mais afetados pela falta de investimento em infraestrutura no transporte de gás”.