Governo do RS quer retomar obras na barragem Taquarembó no segundo semestre

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Obras e Habitação (SOP), pretende retomar as obras de construção da barragem Taquarembó no segundo semestre deste ano. O assunto foi tratado em reunião realizada com representantes da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) na terça-feira (22).

Localizada em Dom Pedrito, a barragem está sendo construída com recursos do governo federal e contrapartida do governo do Estado. A estrutura atenderá aos municípios de Lavras do Sul e Rosário do Sul, realizando o abastecimento de água para o consumo, além de irrigar 34 mil hectares para a produção de culturas como arroz, soja e milho.

“A empresa que era responsável pela construção da estrutura, abandonou a obra”, aponta o secretário estadual de Obras e Habitação, José Stédile. No momento, o departamento de Barragens da SOP está concluindo o Termo de Referência para a licitação visando o complemento das obras que estão paralisadas desde 2017.

A expectativa é contratar os remanescentes da obra, além de emitir a Ordem de Início dos Serviços (OIS) ainda no primeiro semestre de 2022, com reinício da obra previsto para o segundo semestre deste ano.

O primeiro Termo de Contrato da Obra (TCO) já foi concluído com investimento de R$ 109 milhões. O segundo TCO, por sua vez, conta com 26% de execução e aporte de R$ 20 milhões até o momento. “Atualmente, a obra conta com 60% de execução total”, completa Stédile.

Em janeiro deste ano, o governo do Estado anunciou aporte de R$ 3,5 milhões para a construção de 150 quilômetros de canais na barragem Taquarembó. A barragem integra o sistema Jaguari-Taquarembó, que beneficiará 240 mil habitantes integrantes da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria.