Dólar cai a R$ 5,00 e pode furar suporte psicológico com fluxo estrangeiro

O dólar renovou mínima a R$ 5,00 (queda de 1,03%) no mercado à vista há pouco. O responsável pela área de cambio da Terra Investimentos, Vanei Nagem, afirma que a moeda pode descer abaixo dos R$ 5,00, que é um forte suporte psicológico, com a contínua a entrada de investidores estrangeiros para aplicações em renda fixa e na Bolsa.

"Com a inflação ruim, o aperto dos juros pelo Copom deve continuar, com pelo menos mais duas altas da Selic e, nos Estados Unidos, a esperada elevação das taxas dos Fed Funds está bem precificada no curto prazo, e não deve alterar o apetite dos investidores por Brasil, por enquanto", afirmou a fonte.

E acrescentou: "Os investidores estrangeiros estão vindo para cá, atraídos pelos juros altos e ofertas secundárias de ações na bolsa ajudam também, além de papéis de algumas empresas ainda com preços atrativos."