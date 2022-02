Pintura do Mercado irá começar pela fachada da avenida Júlio de Castilhos

Quem passa em frente ao Mercado Público de Porto Alegre ainda não vê as novas cores dando vida nova às antigas paredes do prédio histórico. No entanto, o trabalho para a pintura externa da estrutura já começou.

a recuperação do segundo piso, não ficará pronta até o aniversário de 250 anos da cidade A Rumo Engenharia, empresa responsável pelos trabalhos, iniciou a montagem de sua base de trabalho e o transporte dos equipamentos que serão utilizados no decorrer da intervenção. A recuperação da fachada centenária receberá um investimento de R$ 1,02 milhão e possui prazo de execução de sete meses, a contar do dia 14 de fevereiro. Outra das intervenções realizadas no Mercado,, em 25 de março.

Na terça-feira (22), representantes da Suvinil – empresa doadora das tintas – estiveram reunidos com os secretários de Planejamento e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, e e de Parcerias, Ana Pellini, para definir as questões que envolvem a entrega e a depósito dos produtos. A fabricante fornecerá o material em lotes, de acordo com a evolução dos trabalhos. As tintas ficarão armazenadas numa sala isolada no Mercado, com acesso restrito.

O primeiro local a receber intervenções será a fachada da avenida Julio de Castilhos, no perímetro próximo ao Terminal Parobé. Para tanto, o local será lavado e a alvenaria que estiver danificada será restaurada. Após esse processo, a área receberá a pintura. Nos próximos dias, deverão ser instaladas as bases elevadas necessárias para a realização dos trabalhos, em virtude da altura da edificação.