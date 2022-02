Lucro líquido da Gerdau cresce 237% no 4º trimestre na comparação anual

A Gerdau registrou no quarto trimestre de 2021 lucro líquido consolidado de R$ 3,560 bilhões, um avanço de 237% em relação ao mesmo período de 2020. No ano, o lucro líquido consolidado avançou 552%, para R$ 15,559 bilhões.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado atingiu, entre outubro e dezembro, R$ 5,983 bilhões, avanço de 96% na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em 2021, o Ebitda ajustado chegou a R$ 23,222 bilhões, alta de 202% em relação a 2020.

A receita líquida do quarto trimestre ficou em R$ 21,555 bilhões, avanço de 58% em relação ao mesmo período de 2020, reflexo do aumento global das commodities ao longo de 2021 e do impacto positivo da conversão das receitas das operações na América do Norte, influenciados pela depreciação do real. Em todo o ano de 2021, a receita líquida atingiu R$ 78,345 bilhões, alta de 79% ante 2020.