IPCA-15 fica em 0,99% em fevereiro, ante 0,58% em janeiro, afirma IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,99% em fevereiro, após ter avançado 0,58% em janeiro, informou na manhã desta quarta-feira (23) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

É a maior variação para o mês desde 2016 (1,42%). O resultado sinaliza uma aceleração frente a janeiro. O resultado ficou acima do teto das estimativas dos analistas do mercado financeiro, que esperavam uma alta de 0,53% a 0,96%, com mediana positiva de 0,87%.

Com o resultado agora anunciado, o IPCA-15 acumulou um aumento de 1,58% no ano. A taxa em 12 meses ficou em 10,76%, segundo o IBGE, também acima do teto das projeções, que iam de avanço de 10,26% a 10,73%, com mediana de 10,63%.

Segundo o IBGE, as variações positivas foram registradas em oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados. A exceção foi a Saúde e cuidados pessoais, cujos preços recuaram 0,02%, após a alta de 0,93% verificada em janeiro.

A maior variação (5,64%) e o maior impacto (0,32 p.p.) vieram do grupo Educação. Na sequência, vieram Alimentação e bebidas (1,20% e 0,25 p.p.), que acelerou na comparação com o mês anterior (0,97%), e Transportes, que subiu 0,87% após queda de 0,41% em janeiro e contribuiu com 0,19 p.p. em fevereiro. Os demais grupos ficaram entre o 0,15% de Habitação e o 1,94% de Artigos de residência.

Os números já geram efeitos. Os juros futuros avançam com mais força nos curtos. Já os longos perderam força e rondam a estabilidade diante da queda do dólar. A taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2023 subia a 12,4750%, de 12,4330% no ajuste dessa terça-feira (22). O DI para janeiro de 2025 ia para 11,43%, de 11,40%, e o para janeiro de 2027 marcava 11,28%, de 11,26% no ajuste anterior.