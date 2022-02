Receita da BRF aumenta 22,5% em 2021

A BRF, dona das marcas Perdigão e Sadia, encerrou 2021 com uma receita operacional líquida de R$ 48,3 bilhões, aumento de 22,5% em relação ao ano anterior - o EBITDA ajustado anual totalizou R$ 5,56 bilhões, com crescimento de 7,2% na comparação 2020 x 2021.

No quarto trimestre, o lucro líquido somou R$ 964 milhões, 6,9% superior ao do mesmo período de 2020, fruto de uma receita líquida de R$ 13,7 bilhões, 19,6% maior que a do 4T20. No desempenho anual, entretanto, o lucro caiu 68,5%, ficando, em R$ 437 milhões (contra R$ 1,39 bilhão em 2020).

A empresa destacou, no comunicado, os bons resultados "mesmo diante de um cenário inflacionário que afetou a cadeia de suprimentos, com alta na taxa de juros e desvalorização cambial".