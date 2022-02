Fecomércio-RS inaugura sede que atenderá a novas demandas

O presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, destacou a nova estrutura que a sede inaugurada nesta terça-feira (22) colocou à disposição dos diversos segmentos de comércio e serviços. "Essa sede é como um filho e com paternidade compartilhada, porque foi uma sequência de gestões na entidade que idealizou e viabilizou a construção", frisou Bohn.

A implantação envolveu aporte de R$ 220 milhões. "Este edifício é fruto do trabalho coletivo de muitos empresários gaúchos", reforçou o presidente da Fecomércio-RS, para a plateia com o governador Eduardo Leite, o senador Luis Carlos Heinze e o presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), José Roberto Tadros, além de parlamentares estaduais e autoridades.

A nova sede, disse o presidente da federação gaúcha, foi executada com dois desafios, o primeiro a busca de recursos para bancar a construção, que foram obtidos com recursos próprios e parceria da CNC. A segunda exigência é reduzir despesas, com racionalização de serviços nos braços da operação, como Sesc e Senac.

Bohn citou as reformas propostas pelo governo gaúcho que foram aprovadas pela Assembleia Legislativa e defendeu que espera mudanças também na esfera federal. Citou a reforma administrativa para reduzir a despesa do governo e até como condição para a revisão da carga tributária.

O dirigente apontou que o novo prédio terá diversos equipamentos entre o Lab, para inovação no setor e para produção de conteúdos. "O Lab Fecomércio vai viabilizar o acesso a uma tecnologia cara para as empresas", reforçou.