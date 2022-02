Duas cidades gaúchas aparecem como tendência para o turismo em 2022

Revista de Tendências do Turismo Porto Alegre e Gramado figuram entre os 25 destinos tendência ao longo de 2022, segundo a, lançada pelo Ministério do Turismo e produzida pela Secretaria Nacional de Desenvolvimento e Competitividade do Turismo (SNDTur). O material traz projeções para a retomada das atividades turísticas, além das tendências do turismo de experiência, turismo gastronômico e as férias com autocuidado.

Entre as principais tendências apontadas pelo documento, estão: turismo doméstico, que consiste em viagens no interior do país, a destinos próximos; turismo responsável e sustentável, que leva em conta os impactos ambientais da viagem e tem preferência por destinos que priorizam a sustentabilidade; turismo de autocuidado e bem-estar, que focam em diminuir os níveis de estresse e preservar um estilo de vida saudável; turismo de experiência, com objetivo de desfrutar de momentos únicos; e turismo gastronômico, que tem a culinária local como atrativo.

Vacinômetro Outro ponto que os turistas tem levado em consideração para escolher o destino a conhecer, segundo a publicação, é a segurança na questão sanitária, principalmente neste momento de pandemia. Este é um dos pontos em que a Capital dos gaúchos mais se destaca, já que conta com o Selo Safe Travels, que reconhece destinos que promovem boas práticas de prevenção à Covid-19. Além disso, Porto Alegre possui 92,5% da população vacinável (acima de cinco anos) com esquema vacinal completo, segundo dados doda cidade.

O reconhecimento entusiasma também o setor de hospedagem e alimentação da Capital, que vê no turismo uma chance de incremento aos negócios, explica o presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha), Paulo Geremia. "Seja em hotéis, gastronomia ou eventos, o turismo sempre acrescenta ao que já existe, é sempre uma oportunidade de aumentar nosso público. Afinal, todo o turismo precisa de transporte, estrada, aeroporto, precisa de combustível, alimentação, hospedagem, pontos e produtos turísticos. Então ganha toda uma cadeia, não há quem perca com o turismo", afirma Geremia.

"Tenho certeza que não só Porto Alegre, mas também o interior do Rio Grande do Sul tem muito potencial, a nível nacional e internacional de atrações para receber pessoas de todos os lugares."

E a serra gaúcha também foi destaque na publicação do Ministério do Turismo. Gramado foi o único município brasileiro na lista de oito destinos tendência no mundo para conhecer em 2022, do Booking. A cidade de aproximadamente 36 mil habitantes - segundo dados de 2020 do IBGE - chega a receber 6 milhões de turistas por ano. Com atrativos sazonais, como apreciar as hortênsias e o Natal Luz no verão, ou as baixas temperaturas e o Festival de Cinema no inverno, Gramado é um destino que atrai turistas de todas as partes do Brasil e de outros países.

Lista completa de destinos destaque para 2022: