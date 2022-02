Revitalização do Mercado Público ficará para depois do aniversário de Porto Alegre

A esperada obra de revitalização do segundo piso do Mercado Público - inutilizado desde que um incêndio atingiu a parte superior deste importante cartão postal de Porto Alegre - não deve ficar pronta para o aniversário de 250 anos da Capital gaúcha, comemorados em 25 de março.

O próprio prefeito Sebastião Melo foi quem deu a notícia, durante coletiva antes de um evento realizado pela Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) em alusão à data comemorativa. “A gente pretendia, sim, para março, mas não vamos conseguir entregar. As obras estarão em pleno vapor neste mês de março, mas, infelizmente, não será possível”, informou o prefeito.

“A Multiplan é a empresa parceira. Amanhã vou fazer uma vistoria nas obras. São R$ 10 milhões em investimento na parte superior, basicamente na parte elétrica, pois hoje a carga é muito pequena. Se não tiver energia, não tem atividade comercial. É um custo bastante grande, tem escada rolante, elevador”, relata Melo.

O presidente da ACPA, Paulo Afonso Pereira, se disse feliz por receber um evento em comemoração ao aniversário da Capital. “Se nós imaginarmos, a ACPA deve ter tido uma relevante participação no desenvolvimento da cidade. Quando ela foi fundada, tinham três ruas em Porto Alegre”, afirmou, referindo-se a Duque de Caxias, Rua da Praia (Rua dos Andradas) e a Riachuelo. A associação, que existe há 164 anos, foi fundada quando o município ainda não tinha completado seu primeiro centenário.

pintura da parte externa do prédio Nesta terça-feira, teve início a, com a entrega dos materiais de tintas e construção. Nos próximos dias deve efetivamente iniciar o processo de lavagem e pintura. As obras no Mercado fazem parte dos planos da prefeitura de mudar a cara do Centro Histórico. O objetivo é uma revitalização da região onde se iniciou a história de Porto Alegre, e que nas últimas décadas vem sofrendo um processo ininterrupto de degradação.

“Vamos entregar um Mercado completamente renovado, ele é a alma da cidade. Logo em seguida, vamos entregar o segundo piso e ter um Mercado abrindo aos domingos, não apenas os restaurantes, mas quero que algumas bancas também abram para ter atratividade. Ter um Mercado funcionando, um chafariz bombando, um Paço Municipal com um espaço cultural… tem que ter atratividade para o Centro, que no final de semana fica muito vazio”, afirmou Melo.

O prefeito também comentou sobre a saída da estrutura do gabinete do prefeito do Paço Municipal, com a ideia de transformar a histórica construção em um espaço cultural, e sobre a vontade de ganhar a posse da Usina do Gasômetro para Porto Alegre.

“Vamos sair do Paço Municipal, que vai se transformar num espaço cultural no coração do município. Temos que recuperá-lo e estamos decidindo o que fazer com ele para ser o mais atrativo culturalmente. Também falei semana passada com o presidente da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel, detentora do prédio da Usina), porque, de fato ela é de Porto Alegre, só falta ser de direito. É outra entrega que queremos fazer, está bem adiantada, podemos dizer que vai acontecer”, disse o prefeito.