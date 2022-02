Empresário gaúcho Ivoncy Iochpe morre aos 81 anos

Um dos fundadores da Iochpe-Maxion e fundador, ex-presidente e conselheiro emérito do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), o empresário Ivoncy Iochpe faleceu nesta terça-feira (22), aos 81 anos.

Nascido no município gaúcho de Marcelino Ramos, Iochpe atuou por mais de 60 anos na empresa que levava o seu sobrenome e é uma das líderes mundiais na produção de componentes automotivos e ferroviários.

O empresário foi casado com Evelyn Iochpe, jornalista, socióloga, colecionadora de arte e a primeira mulher a dirigir o Museu de Arte do Rio grande do Sul (Margs), entre 1983 e 1987. Evelyn faleceu em 2019, aos 71 anos.

Ivoncy teve destacada atuação como líder empresarial. Além da atuação junto ao Iedi, fez parte do comando da Fiesp, do Conselho Empresarial do Departamento de Promoção Comercial das Relações Exteriores e do Conselho de Empresários da América Latina.

A empresa teve origem no Rio Grande do Sul, em 1918, no ramo madeireiro. Ao longo do tempo, diversificou as atividades para o setor financeiro e, subsequentemente, para o setor industrial.

A partir da década de 1990, a Iochpe concentrou a atuação nos segmentos de autopeças e equipamentos ferroviários, alienando grande parte dos ativos e participações que não eram ligados a esses segmentos.

No início de 2000, 50% do negócio de equipamentos ferroviários foi alienado para a Amsted Industries, o que originou a formação da joint venture Amsted Maxion. Em julho de 2008, o grupo incorporou a Maxion Sistemas Automotivos.

Atualmente, a Iochpe-Maxion é uma companhia global, líder mundial na produção de rodas automotivas e um dos principais produtores de componentes estruturais automotivos nas Américas. São 31 unidades fabris, localizadas em 14 países e cerca de 15 mil funcionários.