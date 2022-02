Panvel tem quase 30 vagas na Região Sul do País

A rede de farmácias Panvel está com vagas abertas em novas unidades nos estados da Região Sul. A oferta é para funções de assistente de atendimento. O total é de quase 30 postos.

Segundo a rede, são seis vagas em Erechim, no Alto Uruguai gaúcho, seis em Cascavel, no Paraná, e 17 em Criciúma, no Sul de Santa Catarina, onde vai abrir uma nova loja em fim de março. A Panvel teve ampliação de unidades em 2021, com meta de mais de 50 unidades.

Para as vagas abertas, é exigido Ensino Médio completo e 18 anos ou mais, além de disponibilidade para trabalhar em escala 6x1 (incluindo sábados, domingos e feriados) e também com turnos variados, diz a rede. Entre os benefícios, estão vale transporte e alimentação, plano de saúde, assistência odontológica e participação nos lucros e resultados.

Para Erechim, a inscrição é pelo link https://grupodimed.gupy.io/jobs/1518486. As vagas em Cascavel podem ser buscadas pelo https://grupodimed.gupy.io/jobs/1408670. Já para Criciúma, o canal para se candidatar é https://grupodimed.gupy.io/jobs/1473049.