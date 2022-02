RGE intensificará manutenção de rede elétrica no Vale do Taquari

Em encontro realizado na sede do Ministério Público do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (21), a RGE detalhou seu plano de investimentos para a região do Vale do Taquari, que em janeiro sofreu diversos problemas de abastecimento de energia devido a temporais. A concessionária acelerará as obras de manutenção no local, que em 2022 abrangerão 1,911 mil quilômetros de linhas de energia (inicialmente estavam previstos 1,4 mil quilômetros) com estimativa de substituição de aproximadamente 4 mil postes.

O presidente da distribuidora, Marco Antônio Villela de Abreu, detalha que a medida prevê a verificação dessas estruturas para observar o que precisa ser trocado. Também na região, a RGE pretende abrir neste primeiro quadrimestre uma nova base operacional, em Estrela, com 40 colaboradores, o que deve agilizar o atendimento no entorno daquele município.

Somente para o Vale do Taquari, entre 2022 e 2026, a companhia prevê um investimento de R$ 430 milhões, sendo que a maior parte do montante, R$ 155 milhões, será aportada em manutenção do sistema elétrico de distribuição. Desses recursos, mais R$ 110 milhões serão aplicados em três novas subestações (em Arvorezinha – que ficará pronta ainda em 2022, Imigrante e Cruzeiro do Sul). Abreu salienta que muitas ações de reforço e aprimoramento já iniciaram.

O executivo frisa que janeiro deste ano foi atípico no Vale do Taquari, com um volume três vezes maior de descargas atmosféricas (raios e vendavais) do que comparado ao mesmo mês em 2021, somando 3.991 ocorrências. “Foram três temporais consecutivos, dos dias 1 ao 4, de 16 a 18 e de 21 a 24”, recorda o presidente da RGE.

No geral, em todos os 381 municípios gaúchos que compõe a sua malha de concessão, a distribuidora pretende investir mais de R$ 1 bilhão apenas neste ano. Uma das iniciativas propostas é a troca de postes. Em 2021, a RGE contava com cerca de 590 mil postes de madeira em sua rede (29% do total). Abreu adianta que a ideia é substituir esses ativos gradualmente por materiais de concreto e chegar em 2025 com em torno de 190 mil postes de madeira, apenas 9% do conjunto de todas as unidades. Até lá, serão trocados 400 mil postes de madeira, sendo 300 mil deles localizados em áreas rurais.

O dirigente ressalta que o poste de concreto é mais robusto, o que também possibilita amenizar os riscos de queda de energia em ocasiões de temporais. Sobre a segurança do abastecimento, o gerente da RGE Fábio Calvo acrescenta que é importante que se evite o plantio de árvores perto das linhas elétricas e que os consumidores comuniquem à distribuidora quando aumentarem a sua carga elétrica.

Já o deputado estadual Edegar Pretto (PT), que acompanhou os reflexos das dificuldades de fornecimento de energia em janeiro no Vale do Taquari, destaca que a demora da volta da luz naquele mês fez muitos agricultores amargarem prejuízos, com a morte de animais e perda da produção de leite por causa do calor. “Imagina ficar três a cinco dias sem luz, sem poder ligar nem um ventilador”, comenta o parlamentar.

Pretto enfatiza que a região do Vale do Taquari possui aproximadamente 40 mil produtores rurais. Dentro desse cenário, o deputado sustenta que quando a concessionária demora para retomar o fornecimento de energia desrespeita não somente o direito do consumidor, mas toda a economia gaúcha.

Ele salienta que a RGE se comprometeu em manter um contato permanente com as administrações municipais, informando sobre os investimentos feitos e os que serão realizados. Em cerca de 60 dias deverá ser organizada uma nova reunião com representantes da distribuidora para confirmar se o plano de investimentos está sendo cumprido.